Учёные ожидают крупнейшее солнечное затмение в августе

Наблюдать уникальное природное явление можно будет на всей территории Соединённых Штатов.

Учёные из Национальной солнечной обсерватории посчитали не только продолжительность затмения, но и вычислили форму солнечной короны.

Солнечное затмение, которое жители США смогут наблюдать от Аляски до Гавайских островов, будет одним из самых продолжительных в истории — Земля "погрузится во мрак" на 90 минут.

Учёные ожидают также, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения в 2012 году. Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься "солнечный" телескоп DKIST.