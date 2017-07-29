Учёные ожидают крупнейшее солнечное затмение в августе

Учёные из Национальной солнечной обсерватории посчитали не только продолжительность затмения, но и вычислили форму солнечной короны.
Солнечное затмение, которое жители США смогут наблюдать от Аляски до Гавайских островов, будет одним из самых продолжительных в истории — Земля "погрузится во мрак" на 90 минут.
Учёные ожидают также, что солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения в 2012 году. Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься "солнечный" телескоп DKIST.
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