Учёные нашли способ передавать информацию без потерь

Цифровые данные планируют передавать с помощью света и сверхмощной оптической линзы.

Как сообщает Physical Review Letters, исследователи из Университета Сямынь в Китае разработали оптическую линзу, которая обладает сразу двумя свойствами, которые до сих пор не были продемонстрированы вместе: самофокусировка и оптический эффект, называемый эффектом Тальбота, благодаря которым стало возможно создание "светового кода".

Учёные доказали, что сочетание этих двух свойств может использоваться для передачи закодированного цифрового сигнала без потери качества и скорости информации. Такое изобретение может быть положено в основу высокоэффективных оптических систем связи.

Если исследования закончатся успешно, а собранный прототип продемонстрирует устойчивую работу, то отсутствие дифракции и эффект Тальбота могут быть использованы для передачи закодированных оптических изображений на большие расстояния с высоким качеством.