Учёные заявили о химических дождях на спутнике Сатурна

В состав спутников Сатурна входит специальный полимер, образующий гибкие структуры.

Учёные NASA нашли химический акрилонитрил в атмосфере Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Исследователи идентифицировали химический отпечаток этого вещества в данных Титана, собранных крупным комплексом Atacama (ALMA) в Чили. Команда учёных нашла большое количество химического вещества в стратосфере спутника. Именно акрилонитрил придаёт Титану коричневато-оранжевый цвет, сообщает Science Advances.

Высокая концентрация акрилонитрила приводит к тому, что на Титане в большом количестве выпадают "химические" углепластиковые дожди. Осадки такого рода достигают поверхности спутника Сатурна и быстро затвердевают. Собрать огромный массив данных и проанализировать состав атмосферы помогли данные зонда NASA Cassini.