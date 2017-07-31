Учёные создают графеновые солнечные батареи

Новая разработка может оказаться в 20 раз эффективнее современных панелей с фотоэлементами.

Учёные Цзин Конг и Йи Сонг из MIT разработали новый гибкий элемент для солнечных панелей на основе графена. Техника плавного переноса графена в этом случае основана на методе, разработанном Цзин Конгом ещё в 2008 году. При этом сам фотоэлемент на основе графена "выращивают" на медной фольге.

Ряд экспериментальных солнечных батарей, построенных с помощью электродов из графена, оксида индия-олова и алюминия показали значительный рост производительности и выработки электроэнергии по сравнению с уже существующими на рынке фотоэлементами.

Главным отличием разработки от аналогов является "гибкость" конструкции: "налепить" солнечные панели можно даже на крайне неровную поверхность любой формы, не опасаясь при этом потерь в производстве электроэнергии.