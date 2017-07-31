Эксперты сомневаются в американской программе по освоению Марса

Многочисленные эксперименты и разработки, по словам специалистов, не отражают реального положения дел.

Звёздная пыль: эксперты сомневаются в способности США отправить экспедицию на Марс Фото: © NASA

Помимо отказа от пилотируемого полёта к Луне в 2020 году марсианскую программу NASA может ожидать целый ряд изменений, пишет Buzzfeed. Главным опасением специалистов является количество футуристических новинок, не имеющих практически никакого отношения к настоящему полёту на Марс. Одной из них является концепт-кар для групповых поездок по поверхности Марса — специальный вездеход, который накануне показали в Музее авиации и космонавтики.

Стоимость полёта к Марсу оценивается в $2,1 млрд долларов. Ещё по $300 млн ежегодно потребуется для поддержки и снабжения первых колонистов. Помимо того, значительные сложности наблюдаются и в создании Space Launch System (SLS) — сверхтяжёлой ракеты для экспедиции к Марсу.

Однако масштабная пиар-кампания с экспедицией к Марсу продолжается несмотря на отсутствие ключевых технологических решений — создаются специальные комитеты, выделяются деньги, назначаются руководители и проводятся выставки достижений промышленности для освоения Марса. Дата самого полёта по-прежнему не известна.