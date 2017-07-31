Предложено новое объяснение величайшего вымирания

Вопреки всем предшествующим оценкам, причиной крупнейшего в истории Земли пермского вымирания назвали не извержение лавы, а принципиально новый фактор.

Учёные из США провели уточнение даты извержения лавы Сибирских траппов, которые считаются причиной вымирания 90% видов морских и 75% видов наземных животных четверть миллиарда лет назад. Как оказалось, сформировавшие их извержения случились слишком рано, чтобы быть виновниками пермской катастрофы. Исследователи предполагают, что проблемы начались после, когда извергнутые породы нагрели окружающие осадочные породы, насыщенные органическими останками. Предполагается, что это отдало атмосфере содержавшийся там углекислый газ и метан. Это устроило глобальное потепление, истребившее почти всё живое. Гипотеза полностью противоречит работе европейских исследователей, представленной в начале 2017 года. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.

Исследователи внимательно проанализировали образцы пород Сибирских траппов — обширной области, сложенной магматическими по происхождению породами — и, сопоставляя данные различных методов датировки, установили их точный возраст. Оказалось, что лава в этом районе начала извергаться 252,2 миллиона лет назад. При этом само вымирание началось примерно на 300 000 лет позже. Около 251,9 миллиона лет назад лавы в этом районе стали сменяться породами из пластовых интрузий. Так называют геологические формации, которые появляются, когда поднимающаяся магма больше не может извергнуться и образует пластовые разливы. Подобные ситуации случаются, когда извержения длятся так долго, что застывшая лава образует на поверхности "крышку", через которую не могут пробиться новые порции магмы. Под щитом магма всё же разливается и образует пласт.

Учёные предполагают, что именно этот разлив пласта стал причиной вымирания. Они отмечают, что Великое пермское вымирание было почти мгновенным событием и длилось примерно 10 000 лет. Если бы дело было в извержениях вулканов, то вымирание началось бы не через 300 000 лет извержений, а раньше. А вот дата образования пластовой интрузии почти идеально совпадает с моментом вымирания.

По гипотезе авторов новой работы, пластовая интрузия затронула породы, насыщенные органическими останками. При контакте с раскалённым материалом пласта эти осадочные породы выделили много углекислого газа и метана. Это мощные парниковые газы, которые вызвали сильнейшее потепление. Как до недавних пор считалось, именно потепление с нагревом морской воды до 40 градусов выше ноля привело к гибели пермской флоры и фауны и наступлению триасового периода.

Следует отметить, что авторы новой работы, по всей видимости, не успели ознакомиться с ранее опубликованной статьёй европейских исследователей. Те показали, что величайшее вымирание на Земле вовсе не было связано с потеплением. По уточнённой датировке потепление случилось сразу после мощнейшего отступления мирового океана — события, обычно связанного с образованием мощных ледяных шапок.

Таким образом, причиной вымирания стало сильнейшее похолодание. Поскольку почти всё живое (в том числе и растения) погибло, углекислый газ от вулканических извержений некому было связывать, и он быстро накопился в атмосфере. Тогда на смену резкому похолоданию длительностью в тысячи лет пришло резкое потепление. Однако воспользоваться им было уже некому, поскольку сложных форм жизни на планете осталось крайне мало.

Подробнее о действительных причинах величайшего вымирания на Земле можно прочесть в материале Лайфа:

Самое массовое вымирание на Земле: конец загадки?