Охота за свиньями угрожает австралийцам выкидышами

В последние десятилетия любительская охота за свиньями стала массовым увлечением в Австралии, однако оно принесло местным собакам и людям болезнь, угрожающую выкидышами.

В Австралии сбежавшие с ферм свиньи так сильно расплодились, что для борьбы с ними была разрешена свободная охота на этих животных. В итоге она стала массовым хобби, а мясом этих свиней обычно кормят собак. В итоге они и их хозяева заражаются свиным бруцеллёзом. О происходящем сообщает The Conversation.

В Австралии сейчас, по примерным подсчётам, 24 миллиона диких свиней, произошедших от некогда сбежавших с ферм домашних животных. Ради поддержания чистоты континента от неместных видов их систематически истребляют, травят и поощряют охоту граждан на них, что, впрочем, не слишком помогает. Как показывают события последних лет, свиньи продолжают распространяться и впервые попали в один из крупнейших штатов Австралии — Новый Южный Уэльс.

Вместе с ними всё активнее распространяется свиной бруцеллёз (возбудитель Brucella suis). Во время охоты значительно шире, чем в Евразии, применяют собак. Дело в том, что местные свиньи — потомки домашних и поэтому намного менее опасны, чем кабаны. Они не умеют в случае ранения набрасываться на охотящихся из засады ("смотреть на свой след") и далеко не так опасны в бою, что позволяет затравливать их собаками. После удачной охоты мясом убитых животных кормят тех же охотничьих собак, но разделкой их занимается человек-охотник. При этом он часто получает мелкие ранки, через которые Brucella suis попадает в кровь. Если бруцеллёзом заразились собаки, позднее они также могут инфицировать хозяина.

У собак и людей болезнь в тяжёлых формах принимает сходное течение. У мужских особей может развиться эпидидимит (вплоть до втягивания яичек).

Женские особи могут получить бесплодие, проблемы с нормальным течением беременности и выкидыши. Местные врачи пытаются сформировать набор рекомендаций для предупреждения заболевания — например, пользоваться перчатками при разделе туш и так далее — однако, до тех пор пока разделка больных животных продолжается, свести риск к нулю не получается. Дополнительно ситуация осложняется доступностью мяса свиней. Им кормят даже тех собак, которые не охотятся.