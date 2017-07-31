Учёные нашли редкий газ в соседней галактике

Редкий ионизированный газ астрономы нашли в соседней галактике под обозначением Messier 83.

Исследовательская группа, возглавляемая Эрин Боэтчер из Висконсинского университета в Мэдисоне, обнаружила экстрапланарный диффузный ионизированный газ с крайне высокой температурой в соседней галактике Messier 83.

Газ, обнаруженный в соседней галактике, "светится" при температуре около 1000 К. По мнению учёных, на формирование газовых облаков в соседней галактике могло уйти до 3000 световых лет.

Дальнейшие исследования ионизированного газа позволят сказать больше о формировании звёздных скоплений и галактик, а также определить их точный химический состав.