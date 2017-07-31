Первый запуск самолёта при помощи электромагнитной катапульты (видео)

С американского авианосца USS Gerald R. Ford состоялись первые запуски самолётов F/A-18F Super Hornet при помощи новейшей электромагнитной катапульты

С новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford в пятницу были сделаны первые запуски самолётов при помощи электромагнитной катапульты. Состоявшийся через шесть дней после ввода в эксплуатацию тест показал реалистичность работы этого нетипичного для современных авианосцев механизма, работающего по принципу рельсотрона, сообщает Popular Mechanics

Раньше катапульты, используемые для ускорения истребителей до достаточной скорости, требуемой для их запуска с короткой взлётно-посадочной полосы авианосца, приводились в движение паром. Технология эта отработана уже со времён Второй мировой войны, пар вырабатывается двигателями корабля или ядерным реактором. Единственной реальной альтернативой можно назвать трамплин, используемый в других странах. В таком случае самолёт разгоняется сам и, используя кривизну трамплина, взлетает без внешней помощи.

В новой же электромагнитной катапульте EMALS питание берётся напрямую от корабельного генератора. Электричество используется для движения электромагнита так же, как и болванки в рельсотроне. Именно этот электромагнит и разгоняет самолёт до требуемой скорости. Такая катапульта может быть легко использована для запуска как истребителей, так и дронов, чего не могла паровая катапульта.

Первоначально к работе EMALS уже предъявлялись претензии, но первые запуски самолётов прошли удачно. Теперь только время покажет, насколько удачной получилась конструкция новинки.