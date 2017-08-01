Кухонные губки оказалось вредно дезинфицировать

В одном кубическом сантиметре обычной губки содержится до 25–34 миллиардов бактерий огромного количества видов, и её дезинфекция часто лишь ухудшает ситуацию.

Учёные из Германии решили проверить, насколько эффективны средства дезинфекции обычных кухонных губок и насколько они безопасны в гигиеническом отношении. Выяснилось, что применяющиеся способы их дезинфекции слабо справляются с задачей. Плотность колонизации губок бактериями оказалась рекордно большой, причём среди встречающихся на них микроорганизмов нашлись и патогенные штаммы. Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Авторы новой работы применили метод пиросеквенирования для поиска в губках следов генов 16S RNA. Они свойственны конкретно бактериям, и поэтому их легко отличить от генов, попавших на губки от остатков пищи или с человеческой кожей. Всего на губках удалось найти вариации этого гена от микроорганизмов из 35 отрядов, 73 семейств и 118 родов. Большинство из них либо нейтрально по отношению к человеческому организму, либо условно патогенны — то есть могут вызвать болезнь только в случае, если иммунитет контактировавшего с ними человека серьёзно ослаблен. Но были и исключения: на нескольких из 14 проанализированных губок были достаточно патогенные линии кишечных палочек.

Как пишут исследователи, их данные ставят вопрос о том, насколько вообще эффективны существующие методы дезинфекции губок. Опрос жителей Германии, предоставивших свои кухонные губки для исследования, показал, что они кипятят их, обрабатывают бытовыми дезинфицирующими средствами и даже подолгу греют в микроволновке. Хотя, судя по снимкам под микроскопом, общее количество бактерий на наиболее тщательно дезинфицированных губках было меньше, некоторые условно-патогенные микроорганизмы в отсутствии конкурентов усиленно размножались. Например, Chryseobacterium hominis на "дезинфицированных" губках было даже больше, чем обычно.

Губки используют для мытья кухонной утвари со времён Древней Греции, однако изначально это были морские губки, живые организмы, при жизни интенсивно выделяющие токсины. Они настолько эффективны, что даже те бактерии, что выдерживают контакт с антибиотиками, от них гибнут. Возможно, именно поэтому древние греки не имели проблем с бактериальной заражённостью своих губок, хотя и не использовали вместе с ними современные моющие и дезинфицирующие средства.