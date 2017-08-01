Исполнилось 166 лет самой первой фотографии солнечного затмения

Самая первая фотография полного солнечного затмения была сделана в Кёнигсберге 166 лет назад.

На днях исполнилось 166 лет первой фотографии солнечного затмения. Снимок был сделан 28 июля 1851 года Иоганном Юлием Фридрихом Берковским (Johann Julius Friedrich Berkowski). Говорят, что он был самым опытным дагерротипистом в прусском городе Кёнигсберг (ныне Калининград, Россия).

Королевская прусская обсерватория в Кёнигсберге поручила ему сделать первое изображение полного солнечного затмения с использованием процесса дагерротипирования. Само изображение было непосредственно экспонировано на полированной медной пластине.

Для того чтобы получить снимок, медную пластину полировали до зеркального блеска, а затем покрывали слоем серебра. Серебряную амальгаму обрабатывали йодом, что делало покрытие чувствительным к свету. Затем слабое латентное изображение обрабатывали парами ртути, после чего на серебряной амальгаме проступал снятый рисунок.

Получаемые с помощью этой технологии дагеротипы напоминают не современные фотоснимки, а отражение в зеркале. В зависимости от наклона пластины, можно увидеть как позитивное, так и негативное изображение.

Снять затмение пытались и до Берковского, однако чаще всего получали плохое недо- или переэкспонированное изображение. Иоганн использовал маленький рефракционный телескоп и выдержал 84-секундную экспозицию, начатую им сразу после того, как Луна полностью закрыла солнце. Мало того что на его фотографии виден контраст между солнечной короной и Луной, ему даже удалось запечатлеть несколько протуберанцев, простирающихся от солнечного диска.