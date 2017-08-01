На Сатурне обнаружены "призрачные световые завесы"

Американский космический аппарат "Кассини" смог запечатлеть уникальное явление — полярное сияние на южной части Сатурна.

Космический аппарат NASA "Кассини", занимающийся изучением Сатурна, прислал на Землю изображения интересного астрономического явления. Возле южного полюса Сатурна были обнаружены "призрачные световые завесы" — полярное сияние, происходящее на этой планете, сообщает NASA.

Тёмная часть изображения — это южная часть планеты Сатурн. Сзади видны движущиеся звёзды. Дело в том, что съёмка проводилась в течение 70 минут, из которых сделали пятисекундную сборку. Полярное сияние на Сатурне видно на границе светлого и тёмного в виде полупрозрачных движущихся облаков. В NASA назвали их "призрачные световые завесы".

"Кассини" использует два различных инструмента: научную подсистему получения изображений Imaging Science Subsystem (ISS) и визуальный инфракрасный спектрометр Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS). Данные снимки были сделаны при помощи ISS в ближней инфракрасной области. Такие изображения получаются очень чёткими, но чёрно-белыми.

В настоящее время идёт уже двадцатый год работы космического аппарата. "Кассини" был запущен к Сатурну в октябре 1997 года и до сих пор продолжает исследования. Например, совсем недавно при помощи полученных камерами этого зонда фотографий учёным удалось доказать наличие на Титане каньонов, заполненных жидкими углеводородами.