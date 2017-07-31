Глобальное потепление сделает воздух смертоноснее

В случае снижения числа осадков вымывание загрязнений из воздуха резко замедлится, что поднимет преждевременную смертность на сотни тысяч человек в год.

Исследователи из США попробовали рассчитать, как глобальное потепление изменит ситуацию с загрязнением воздуха микрочастицами и озоном на протяжении XXI века. По их расчётам, количество ежегодных преждевременных смертей от этих двух причин к 2100 году вырастет на 260 000 в год. Соответствующая статья опубликована в Nature Climate Change.

Климатологи объединили данные десятка моделей с разными по силе вариантами глобального потепления на протяжении XXI века и рассчитали, какое влияние они окажут на образование микрочастиц диаметром в несколько микрометров, а также тропосферного озона. Оба вида загрязнений в основном техногенной природы. Главная угроза от них — канцерогенность и провоцирование хронических заболеваний дыхательных путей. Микрочастицы возникают при сжигании угля и дров, а также (в меньшей степени) нефтепродуктов. Озон возникает в ходе процессов, следующих за распадом окислов азота от выхлопных газов автомобилей.

Согласно моделированию, из-за уменьшения количества осадков связывание этих опасных загрязнителей дождевыми каплями заметно уменьшится, отчего они будут представлять значительно большую угрозу для здоровья населения планеты. К 2030 году относительно 2000 года количество смертей от обоих ключевых загрязнителей воздуха выросло для пяти моделирований из восьми, а к 2100 году — для семи моделей из девяти. Общий рост смертности от этих причин к 2030 году может достигнуть 210 тысяч человек в год, а к 2100 году — 830 тысяч.

В работе существует ряд неопределённостей, затрудняющих однозначную трактовку её результатов. Главные источники тропосферного озона и микрочастиц — выхлопные газы машин и сжигание угля. На данный момент все отраслевые эксперты сходятся на том, что к 2100 году автомобили с ДВС по распространённости будут близки к конным экипажам, а сжигание угля станет исчезающе редким явлением. Уже сегодня электромобили часто стоят несколько дешевле своих аналогов с ДВС, к тому же они значительно дешевле их в эксплуатации. Энергия угольных ТЭС дороже, чем от газовых и ветроэлектростанций. Всё это делает любые расчёты роста смертности от микрочастиц и озона к 2100 году весьма затруднительными.

Другая проблема — базовое предположение, что глобальное потепление приведёт к снижению количества осадков. Такой тезис не только не подтверждается наблюдениями, но и входит с противоречие с базовой физикой: увеличение температуры ведёт к росту испаряемости и последующих осадков.