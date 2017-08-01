Американские военные рассказали, как будет выглядеть танк будущего

По мнению американского командования, армия ждёт прорывных технологий, способных изменить сложившуюся ситуацию.

Начальник штаба Армии США Марк Милли (Mark Milley), выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, рассказал, какой он видит будущую замену танку Abrams. По его мнению, после сорока лет использования одного танка военным требуется создавать что-то прорывное, сообщает Breaking Defense.

Дело в том, что сейчас большинство технологий в военной сфере можно назвать эволюционными. Увеличивается калибр орудия, появляется дополнительная броня. M1A2 Abrams начинался как 58-тонный танк со 105-миллиметровой пушкой, а сегодня это 70-тонный танк со 120-миллиметровой пушкой. Технологии делают танк всё больше, массивнее, медленнее. Марк Милли считает, что в будущем новый танк должен противостоять этому движению, стать революционным, а не эволюционным продолжением нынешних технологий.

Возможно, танк получит новые технологии, наоборот, способные уменьшить его вес, например рельсотрон вместо обычного орудия, новые виды брони. Дополнительно Марк Милли сказал о желании военных получить необитаемые танки и снабдить их дронами для разведки и поддержки с воздуха. Однако, как и с любыми новыми технологиями, есть очень серьёзная опасность не сдать проект вовремя или значительно задержать его.

Это станет уже третьей попыткой американской армии создать замену M1. С 1999 по 2008 год Армия США потратила 18,1 миллиарда долларов, пытаясь создать целую семью транспортных средств для замены танка M1A2 Abrams и БМП Bradley с нулевым результатом. Программа была отменена без постройки хотя бы одного демонстратора технологий. Последующая военная программа под названием Future Combat Systems была слишком технологически амбициозной, чтобы стать реальной заменой современной военной технике. Она была отменена в 2014 году, и тоже без единого работающего прототипа.