Учёные доказали, что ведущим футболистам мира специально завышают зарплаты

Специальный алгоритм позволил исследователям высчитать реальную стоимость игроков.

Учёные из Технологического университета Лоуренса с помощью машинного обучения и анализа больших данных проанализировали доходы более шести тысяч профессиональных европейских футболистов. Зарплата каждого игрока анализировалась по 55 ключевым показателям, включая индивидуальную результативность и результативность в составе группы.

Опираясь исключительно на технику и умение владеть мячом, машинное обучение по специальному алгоритму насчитало ведущим игрокам планеты зарплаты вдвое и даже втрое меньше того, что они получают на самом деле.

Так, игрок № 1 в списке лучших футболистов за 2016 год — Криштиану Роналду — согласно данным машинного обучения, должен зарабатывать меньше обладателя второго места — нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Аргентинский форвард машинным обучением поставлен на первое место в рейтинге самых профессиональных футболистов, однако зарплата в $ 235 000 евро в неделю, которую Месси должен получать исключительно за профессионализм, вдвое меньше того, что футболист получает на самом деле.

Стоит отметить, что исследование включало в себя лишь некоторые данные относительно "стоимости" футболистов. Например, исследователи сознательно не стали включать в алгоритм стоимость рекламных контрактов, права на трансляцию с участием некоторых футболистов и многое другое, отдав предпочтение исключительно профессиональным качествам.