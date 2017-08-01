Астроном: В системе Проксимы Центавра Земля была бы необитаемой

Планета типа Земли стала бы необитаемой, вращайся она вокруг ближайшей к Солнцу звезды.

Учёные, работающие с NASA, решили проверить пригодность для жизни планеты у соседней звезды, "подставив" на её место Землю и проанализировав, как суровые условия у красного карлика повлияли бы на её обитаемость. У них получилось, что сложная жизнь там не могла бы успеть сформироваться и тем более — устойчиво существовать. В то же время ряд моментов, вскрытых ранее, относительно реальных планет у Проксимы способен улучшить её шансы на потенциальную обитаемость. Соответствующая статья опубликована в The Astrophysical Journal Letters.

Поскольку экзопланета Проксима b не проходит между диском своей звезды и Землёй, оценить наличие у неё атмосферы прямыми наблюдениями пока невозможно. Поэтому астрофизики применили моделирование, в рамках которого поместили на известную орбиту Проксимы b Землю. Затем они рассчитали время полной потери ею атмосферы из-за сильного звёздного ветра (потока заряженных частиц) и ультрафиолета от местной звезды, красного карлика Проксимы Центавра. У них вышло, что при оптимальной конфигурации магнитного поля Земля в таком месте потеряла бы всю свою атмосферу за два миллиарда лет. При наименее оптимальной конфигурации — за 100 миллионов лет.

За такое короткое время на Земле сложная жизнь сформироваться не успела бы, а значит, есть основания подозревать, что не успеет она сформироваться и на Проксиме b. Возраст этой планеты больше, чем у Земли, то есть на сегодня она должна уже лишиться своей атмосферы. В то же время, следует отметить, что история образования Земли и Проксимы b принципиально разная. Наша планета сформировалась на той же орбите, где находится сейчас в 150 миллионах километрах от Солнца. Проксима b вращается в считаных миллионах километров от своей звезды, где возникнуть не могла. Значит, она образовалась намного дальше и затем мигрировала ближе к звезде — это частый сценарий в компактных планетарных системах.

Планета, которая образовалась далеко от своего светила, может содержать намного больше газов и воды, чем та, что возникла ближе, как Земля. Тогда атмосфера Проксимы b изначально была намного толще земной, и её унос в космос звёздным ветром может занять значительно больше времени, чем 0,1–2,0 миллиарда лет.