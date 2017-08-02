Астрономы: На Венере могли существовать океаны

Компьютерная симуляция показала, что много лет назад на Венере могли существовать океаны.

Группа французских учёных из Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин провела серию компьютерных симуляций, чтобы определить, как именно может образовываться жидкая вода на поверхности планет. В результате проведённых исследований они обнаружили, что в начале своей истории Венера могла образовывать океаны, содержащие на 10 процентов больше воды, чем на Земле. Исследование было опубликовано в издании Science News.

В настоящее время Венера абсолютно безжизненна. Её насыщенная серой и углекислым газом атмосфера может нагреваться до сотен градусов по Цельсию. Древняя Венера была совсем другой. Проведённые исследования показывают, что, до того как планета подверглась парниковому эффекту, температура поверхности Венеры могла быть близка к земной.

Согласно симуляции, водяной пар в атмосфере Венеры мог конденсироваться с образованием океанов на поверхности планеты. Этому мог поспособствовать избыток углекислого газа на Венере, поскольку чрезвычайно высокий уровень углекислого газа в атмосфере облегчает образование океанов. В сочетании с толстым облачным покровом и несколькими другими факторами учёные предполагает, что даже при наличии всего десятой части от земного уровня водяного пара в атмосфере на Венере могли существовать океаны.

Подтвердить данные, полученные методом симуляции, могли бы космические аппараты, отправленные на поверхность планеты. Например, российский проект "Венера-Д", готовящийся к реализации после 2025 года. "Венера-Д" включает в себя создание российского аппарата, который планируется запустить ко второй планете Солнечной системы в 2026–2027 годах. До этого последним российским аппаратом, изучавшим Венеру, остаётся советская "Вега-2", которая приземлялась на поверхности планеты в 1985 году.