Tesla Model 3 будет следить за лицом водителя специальной камерой

Предполагается, что новейший электромобиль с помощью специальной камеры не даст водителю отлынивать от общего слежения за дорогой во время работы автопилота.

Над зеркалом заднего вида в салоне Model 3 находится камера, способная видеть не только лицо водителя, но и весь салон. В настоящий момент камера неактивна — её планируется задействовать только после активации так называемого полного автопилота, которую ранее компания обещала в конце 2017 года. О происходящем пишет Electrek.

В ответ на запрос упомянутого издания Tesla подтвердила, что "глазок" над салонным зеркалом заднего вида — действительно видеокамера, которая будет активирована в будущем, после апдейтов ПО. Для машин данной компании они проводятся довольно часто, по Интернету. Отраслевые наблюдатели полагают, что у такой камеры, ранее отсутствовавшей в автомобилях, может быть два вида целей. Один из них — не давать спать или смотреть фильмы водителям, переключившим свою машину в режим автопилота. Сейчас сигнал о необходимости проснуться и положить руки на руль получают только те, кто не держит рук на руле. Однако ряд водителей научился дремать, положив руки на руль.

Tesla настаивает, что её автопилот пока ещё не в той фазе развития, чтобы сон за рулём был действительно безопасен. Единственная на сегодня человеческая жертва в ДТП, произошедшем в момент работы автопилота, случилась потому, что водитель смотрел кино и вообще не обращал внимания на дорогу, несмотря на многократные предупреждения со стороны машины. В итоге та не смогла различить белую цистерну на фоне полуденного неба и въехала в неё. Новая камера с помощью ПО сможет отличать лицо спящего или не глядящего на дорогу водителя от неспящего и подавать соответствующий сигнал компьютеру авто.

Другой целью внедрения камеры может быть стремление подготовиться к развёртыванию юбероподобной сети роботизированных такси. Tesla в ближайшие годы планирует довести свой автопилот до уровня 3 и 4, когда поездка может идти вообще без участия водителя. После этого хозяева машины, добравшись до нужной им точки (например, на работу), с помощью приложения на телефоне смогут отправлять её "таксовать" в беспилотном режиме. К концу заданного приложением периода Model 3 вернётся к месту, откуда ей надо забрать хозяина. Камера, видящая весь салон, позволит бороться с вандализмом и противоправными деяниями в салонах таких беспилотных такси.