Учёным удалось снять гигантскую молнию в космическом пространстве (видео)

На видео попала редчайшая высотная молния — синий джет размером около 80 километров, протянувшийся из верхних слоев атмосферы в космическое пространство.

Учёным из лаборатории Gemini, расположенной на вершине вулкана Мауна-Кеа (Гавайи, США), удалось снять на видео уникальное явление. Это молния — синий джет размером около 80 километров, которая начинается в верхних слоях атмосферы и простирается в космическое пространство. Обычные молнии бьют в сторону Земли, эти молнии, наоборот, направлены вверх от поверхности нашей планеты.

Данное видео — это склейка из отдельных кадров, сделанных камерой раз в тридцать секунд. Поэтому возможность увидеть на видео голубой джет — огромная удача. Фотография такого качества попала в руки учёным впервые. Также на 0:39 на видео можно увидеть странный светящийся объект, скорее всего, это вертолёт, просто выглядящий так за счёт склейки отдельных кадров.

Кроме обычных молний, с которыми знаком каждый, в верхних слоях атмосферы иногда образуются очень редкие явления — надатмосферные молнии. Учёные называют их в честь сказочных существ, так как их так же редко можно встретить. Молнии делятся на три вида. Первые — эльфы, огромные, но слабо светящиеся вспышки-конусы диаметром около 400 километров, которые появляются непосредственно из верхней части грозового облака и направлены вверх, от поверхности планеты. Высота эльфов может достигать 100 километров, а длительность вспышек — до пяти миллисекунд (обычные молнии в пять раз короче по времени).

Кроме эльфов в высотных слоях атмосферы есть джеты, которые представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота джетов может достигать 40–70 километров, а длительность в несколько раз больше, чем у эльфов. Именно голубой джет удалось зафиксировать астрономам гавайской лаборатории. Последний вид таких молний — спрайты, они появляются почти при каждой грозе, но малоразличимы с Земли. Спрайты образуются на высоте в три раза выше, чем обычные молнии и бьют вертикально вверх.

В 2020 году российские учёные собираются запустить микроспутник "Чибис-АИ" для изучения редких, высотных молний. Его старт откладывается уже в третий раз, первоначально предполагалось, что он сможет ловить эльфов уже в этом году.