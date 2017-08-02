Учёные: Углекислотной катастрофе на Земле мешает встроенный предохранитель

Бурный расцвет морской жизни из-за потепления и СО2 может остановить дальнейший рост температур всего за несколько тысяч лет.

Учёные из США изучили события раннего юрского периода, когда температура на Земле резко выросла из-за избытка CO2 в атмосфере. Как им удалось обнаружить, "встроенный предохранитель", сдерживающий рост содержания этого газа в воздухе, работает намного эффективнее, чем считалось ранее. Это делает маловероятным сценарий апокалиптической катастрофы в результате современного потепления. Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Авторы работы изучили Тоарское океаническое событие, случившееся в юрский период, 183 миллиона лет назад и приведшее к среднему по силе вымиранию. Они измерили изменения в содержании различных изотопов осмия в осадочных породах с морского дна того периода и обнаружили, что они указывают на резкое усиление осадков сразу вслед за потеплением. Интенсивные осадки и повышенное содержание СО2 в воздухе подвергали более сильной эрозии скальные породы на суше. Реки принесли в океан много минералов из состава этих разрушенных эрозией пород. Содержание минералов в прибрежных водах выросло, и они "зацвели" — в них крайне быстро стали развиваться водоросли и морские животные.

Исследователи установили, что вынос минералов в море из-за глобального потепления тогда увеличился на 215–530 процентов по сравнению с нормой. Размножившиеся от этого водоросли связали много углекислого газа. Биопродуктивность верхних слоёв океана резко выросла, отчего количество органических останков, опускающихся на дно, также сильно увеличилось. В конечном итоге кислорода в морской воде у дна стало не хватать и случилось вымирание ряда наиболее кислородолюбивых глубоководных видов.

Расчёты учёных показывают, что фиксация большого количества углекислого газа случилась тогда намного быстрее, чем это вообще считалось возможным — за период от тысяч до десятков тысяч лет. Ранее считалось, что для этого нужны сотни тысяч или даже миллионы лет. Похоже, причина расхождения реальных юрских событий с моделями в том, что до сих пор они не учитывали резкий рост количества осадков из-за потепления. Это значит, что антропогенные выбросы СО2 не смогут стать причиной долговременной экологической катастрофы — через несколько тысяч лет резкий расцвет морской жизни и химические процессы связывания атмосферных газов скальными породами компенсирует выбросы людей.

В то же время несколько тысяч лет — довольно долго время с точки зрения человечества. За этот период в теории могут исчезнуть все льды и тундровые ландшафты на планете. Попутно рост осадков сделает саваннами и степями сегодняшние пустыни, а часть саванн и степей современности станет лесом.