Фотографы сняли акулу в тоннеле из рыб (фото)

Фотографу удалось сделать уникальные по красоте фото. На них тигровая песчаная акула словно находится в тоннеле из небольших рыб.

Американский фотограф Таня Хупперманс (Tanya Houppermans) сделала уникальные фото. Ей удалось запечатлеть песчаных тигровых акул (Carcharias), плавающих в стае рыб. По словам фотографа, получить такие фото — это удача, выпадающая один раз на миллион, сообщает Daily Mail.

Тигровые песчаные акулы — это хрящевые рыбы семейства песчаных акул. Они широко распространены по всему океану и встречаются во всех тропических морях. В целом эта акула питается рыбой и неагрессивна по отношению к людям. Хотя за всё время наблюдений было зафиксировано тридцать случаев нападения на человека, только один из них закончился смертельным исходом.

Песчаные акулы — это исчезающий вид, они находятся под угрозой вымирания. Их плавники используют в пищу, жир печени — для производства помады. Часто тигровые песчаные акулы попадаются на удочку и в сети рыбаков. Обыкновенные песчаные акулы являются объектом коммерческого промысла, особенно в северо-западной части Тихого океана, в тропических водах западного побережья Африки, в северной части Индийского океана и в западной Атлантике. Добыча их осуществляется при помощи сетей. Мясо поступает на рынок в свежем, замороженном, копчёном и солёно-вяленом виде.