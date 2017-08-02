Учёные нашли в мозге "выключатель" процессов сжигания жира

Учёные обнаружили в мозге звено, связывающее потребление пищи и активность организма

Учёные-нейробиологи из университета Монаша в Австралии описали действие механизма, способного "выдавать" команды на сжигание жира в организме.

Исследователи пришли к выводу, что два различных процесса в мозге человека протекают с помощью специального "переключателя", который активизируется во время голода и замедляет реакцию организма на инсулин. После приёма пищи этот же механизм заставляет клетки тратить накопленную энергию. У людей, страдающих ожирением, этот "переключатель" не работает вообще, поэтому накопленная энергия от приёма пищи превращается в жировые отложения.

Исследование позволит значительно улучшить лечение больных с диагнозом "ожирение" — по мнению специалистов, в сочетании с определённой группой медикаментов такой метод может дать серьёзный эффект.