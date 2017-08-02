Средиземноморская диета помогает только богатым

Учёные из Италии провели изучение состояние здоровья почти двух десятков тысяч добровольцев для того, чтобы выяснить, какое влияние на их сердечно-сосудистую систему оказывает распространённая в этой стране средиземноморская диета. Оказалось, что она действительно снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов, но почему-то только у образованных или богатых. Соответствующее исследование опубликовано в International Journal of Epidemiology.
Авторы обследовали 18 000 добровольцев из всех социальных групп, часть из которых практиковала традиционную для Италии средиземноморскую диету, а другая часть этого не делала. Соответствие такой диете определялось на основе сводного индекса, включавшего количество и периодичность употребления фруктов, орехов, овощей, бобовых, зерновых, рыбы, жиров, мяса, молочных продуктов и алкоголя. Выяснилось, что среди тех обследуемых, которые придерживались такой диеты, частота сердечно-сосудистых заболеваний резко различалась.
Для тех, кто не принадлежал к наиболее обеспеченным и/или лицам с высшим образованием, такая частота была равной тем, кто не соблюдал средиземноморскую диету. То есть бедным и лицам без высшего образования она никакой ощутимой пользы не приносила. В то же время богатые и образованные (среди последних — включая тех, кто не был таким уж обеспеченным) ситуация была иной. Сердечно-сосудистые заболевания среди них встречались реже на величину от нескольких до нескольких десятков процентов (в зависимости от типа болезни).
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