Средиземноморская диета помогает только богатым

Оливковое масло, рыба, овощи и морепродукты действительно полезны для здоровья, но только для наиболее обеспеченных или образованных людей.

Учёные из Италии провели изучение состояние здоровья почти двух десятков тысяч добровольцев для того, чтобы выяснить, какое влияние на их сердечно-сосудистую систему оказывает распространённая в этой стране средиземноморская диета. Оказалось, что она действительно снижает вероятность заболеваний сердца и сосудов, но почему-то только у образованных или богатых. Соответствующее исследование опубликовано в International Journal of Epidemiology.

Авторы обследовали 18 000 добровольцев из всех социальных групп, часть из которых практиковала традиционную для Италии средиземноморскую диету, а другая часть этого не делала. Соответствие такой диете определялось на основе сводного индекса, включавшего количество и периодичность употребления фруктов, орехов, овощей, бобовых, зерновых, рыбы, жиров, мяса, молочных продуктов и алкоголя. Выяснилось, что среди тех обследуемых, которые придерживались такой диеты, частота сердечно-сосудистых заболеваний резко различалась.

Для тех, кто не принадлежал к наиболее обеспеченным и/или лицам с высшим образованием, такая частота была равной тем, кто не соблюдал средиземноморскую диету. То есть бедным и лицам без высшего образования она никакой ощутимой пользы не приносила. В то же время богатые и образованные (среди последних — включая тех, кто не был таким уж обеспеченным) ситуация была иной. Сердечно-сосудистые заболевания среди них встречались реже на величину от нескольких до нескольких десятков процентов (в зависимости от типа болезни).