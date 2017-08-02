В Европе могут появиться опасные вирусы и патогены

Изменение климата, по мнению учёных, способствует появлению новых инфекционных вирусных заболеваний.

Согласно последним исследованиям специалистов из Университета Ливерпуля, изменение климата серьёзно повлияет на распространение инфекционных заболеваний. Масштабы таких эпидемий, по мнению экспертов, могут оказаться значительно больше, чем считалось ранее.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, является первой крупномасштабной оценкой того, как изменения климата влияют на развитие бактерий, вирусов или других микроорганизмов. Согласно данным исследователей, изменение климата повлияет на распределение некоторых заболеваний, распространяя болезни за пределами привычных зон распространения.

Наиболее активными в этом случае станут зоонозные патогены — передаваемые от животных к людям. В список заболеваний, вспышки которых ожидаются в Центральной и Западной Европе учёные также включили холерный вибрион, печёночную двуустку и Borrelia burgdorferi — возбудитель клещевого боррелиоза.