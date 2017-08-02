Учёные попытались обнаружить радиоволны с запутанными атомами

Эксперимент по обнаружению радиоволн со спутанными атомами даст более глубокое представление о физике частиц.

В исследовании, опубликованном в Physics Review Letters учёные из ICFO продемонстрировали новую методику когерентного обнаружения радиочастотных магнитных полей. Для этого учёные использовали специальный атомный магнитометр, сохраняющий коллективную когерентность атомов, и новую методику, позволяющую проводить когерентное наращивание сигнала от произвольно сформированных осциллограмм.

В этом исследовании специалисты ICFO Ферран Мартин Чиурана, Джорджио Коланджело, Роб Сьюэлл во главе с профессором Морганом Митчеллом, использовали массив из более чем миллиона атомов рубидия, которые предварительно "остудили" с помощью лазера до 16К.

К захваченным атомам применили статическое магнитное поле, чтобы заставить атомные спины синхронно вращаться с точной частотой 42,2 кГц, которая находится в диапазоне низких частот, используемом для радиовещания диапазона АМ.

Полученный сигнал в дальнейшем позволит учёным проводить исследования биомагнитных полей и поиска сигналов внеземного происхождения в различных диапазонах.