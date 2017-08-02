Минобороны США финансирует создание генно-модифицированных шелкопрядов

Первыми генетически модифицированных тутовых шелкопрядов, создающих гибрид шёлка и паутины, вывели специалисты университетов Вайоминга и Нотр-Дама, однако американская компания Kraig Biocraft Laboratories собирается довести уровень производства такого шёлка до промышленных масштабов, сообщает Defense One.
Специалисты компании в интересах Минобороны США создают специальную нить для "плетения" бронежилетов — в несколько раз более прочных, чем современные кевларовые.
Общая сумма контракта составляет более миллиона долларов, однако специалисты Армии США пока не могут понять сроки получения конечного изделия. В перспективе нити генно-модифицированных шелкопрядов могут позволить "плести" даже специальное нательное бельё.
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