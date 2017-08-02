Побережью США угрожает мощное цунами

К такому выводу пришли американские океанологи, изучившие дно недалеко от берегов Аляски.

Как сообщает Nature Geoscience, одним из признаков формирования будущего цунами стало обнаружение геологической структуры — предвестника всех крупных природных катаклизмов такого рода. Даже при незначительном смещении океаническая литосферная плита может дать импульс к формированию огромной волны.

Экспедиция проходила в одной из точек соприкосновения океанической и континентальной литосферных плит, неподалёку от островов Шумагина, в 1000 км от американского города Анкориджа на полуострове Аляска.

Сейсмическое профилирование показало, что между плитами образовался огромный разлом — более 150 километров в длину и до 30 километров в глубину. Если процесс субдукции (столкновения и подползания одной литосферной плиты под другую) произойдёт с большим импульсом, то гигантская волна может нанести огромный ущерб всей Аляске.