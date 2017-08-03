Учёные: Количество потерявших зрение людей неуклонно растёт

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Учёные: Количество потерявших зрение людей неуклонно растёт

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Фото: © Flickr/zoetnet

По мнению исследователей, количество людей с проблемами зрения может увеличиться втрое.

Учёные из университета Энглия Раскин пришли к выводу, что текущий показатель полностью ослепших людей с 36 миллионов человек увеличиться втрое уже к 2050 году — до 115 миллионов человек. Также возрастёт число людей, пользующихся контактными линзами или прибегнувших к помощи глазных хирургов — с 217 миллионов до 588 миллионов за тот же период.

Большинство людей с проблемами зрения, по словам исследователей, к этому моменту будет наблюдаться среди населения стран Азии и Африки. Подобный прогноз, по мнению учёных, должен способствовать пересмотру медицинских программ в целом ряде стран.

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