Аномальная жара может обрушиться на Юго-Восточную Азию

Учёные считают, что резкое изменение климата может "высушить" прибрежные районы стран Юго-Восточной Азии.

Как сообщает Science Advances, учёные из MIT считают, что резкий рост температуры может привести к масштабной засухе в плотно заселённых регионах Юго-Восточной Азии уже до конца этого столетия.

Компьютерная симуляция, проведённая исследователями, показала, что такое потепление назвать мягким не получится даже с большой натяжкой. Резкий рост температуры сможет повлиять не только на количество осадков и плодородность почвы, но и на экосистемы в некоторых районах.

При этом максимальные температурные показатели в некоторых районах Индии, Пакистана и Бангладеш, Сингапура и Малайзии практически достигнуты, поэтому предсказать среднюю температуру учёные не могут даже приблизительно. Вероятно, высокая влажность и 40-градусная жара в ближайшее время могут стать нормой для этих стран.