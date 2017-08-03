На марсианском экваторе нашли водный лёд

Неожиданная находка может упростить использование марсианских ресурсов для получения ракетного топлива, воды и кислорода.

Учёные из Великобритании, Франции и США проанализировали данные нейтронного спектрометра 2001 Mars Odyssey и обнаружили, что в ряде экваториальных областей этой планеты под грунтом находится много водорода — настолько много, что объяснить его можно только наличием больших массивов водного льда. Соответствующая статья направлена на публикацию в Icarus, а с её текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Исследователи использовали данные нейтронного спектрометра, стоявшего на борту аппарата 2001 Mars Odyssey и более десятка лет вращавшегося по орбите вокруг Красной планеты. Этот научный прибор фиксировал эпитепловые нейтроны — частицы, вылетавшие из слоёв марсианского грунта, содержавших водород, когда в эти слои попадали частицы космических лучей и выбивали из грунта нейтроны. По энергии таких нейтронов можно определить, насколько эффективно поглощаются частицы космических лучей. Если грунт насыщен водородом, поглощение идёт особенно эффективно, а скорость (и энергия) вылетающих из грунта нейтронов весьма мала.

В результате удалось выяснить, что большая по размерам формация Medusae Fossae (элементы рельефа Марса получают стандартизированные латинские названия) содержит так много водорода, что её грунт более чем на 40 процентов состоит из воды. Единственное объяснение такой ситуации — наличие там сразу под тонким слоем грунта больших массивов водного льда. Такой лёд может пригодиться будущим исследователям Марса: разлагая его электролизом, они смогут получать компоненты ракетного топлива и окислителя, а также кислород для дыхания.

При этом сезонные следы водных потоков на поверхности Марса (на иллюстрации) находились в зонах, где, согласно нейтронному спектрометру, следов заметного количества воды в грунте не было. Из этого авторы работы делают вывод, что эти потоки не связаны с ледниковыми источниками и, скорее, происходят из каких-то глубоко расположенных подповерхностных источников жидкой воды высокой солёности. Без такой солёности эти потоки не могли бы оставаться жидкими при типичных температурах на поверхности четвёртой планеты.