Экипаж МКС сфотографировал тайфун "Нору"

Формирование огромного тайфуна над Тихим океаном засняли с борта Международной космической станции.

Тайфун "Нору" сформировался в Тихом океане между 130-м и 140-м меридианами на 25-й параллели. 1 августа 2017 года астронавт НАСА Рэнди Бресник сфотографировал супертайфун "Нору" в северо-западной части Тихого океана, когда Международная космическая станция прошла практически над "головой" супертайфуна.

Ожидается, что супертайфун "Нору" уже в ночь на 4 августа начнёт свирепствовать над японскими островами Танэгасима и Якусима. Днём 5 августа стихия затронет южный остров Осима, обрушивая на местных жителей ураганный ветер с порывами до 50 м/с.

Как сообщают японские метеорологи, 8 августа тайфун может частично затронуть территорию Шанхая. Дальний Восток России, как сообщается, от огромного тайфуна пострадать не должен.