Исследователи отметили, что употребление мяса способствует значительным выбросам углекислого газа.

Во все пушистые: кошек и собак обвинили в глобальном потеплении Фото: © Flickr/Josh Proctor

Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что, употребляя в пищу мясо, кошки и собаки способствуют образованию примерно 64 миллионов тонн углекислого газа в год, что воздействует на климат примерно так же, как и год ежедневной езды 13,6 миллиона автомобилей.

В целом, как отмечают учёные, кошки и собаки ответственны за 25–30% ущерба окружающей среде, который ежегодно наносит планете американская промышленность. При этом, как посчитали специалисты, домашние животные Америки производят около 5,1 миллиона тонн фекалий в год, что также наносит существенный ущерб окружающей среде.

Также исследователи подсчитали, что 163 миллиона кошек и собак потребляют до 20% пищи своих хозяев — 321 миллиона американцев. Учёные не призывают избавляться от домашних питомцев, однако намекают на их участие в общем деле загрязнения планеты.