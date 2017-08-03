Ракеты в небо будет запускать "космическая девушка"

Компания Virgin Orbit готовится к началу испытаний Boeing 747, модифицированного для воздушного старта небольших космических ракет.

Компания Virgin Orbit, недавно созданная корпорацией Virgin Galactic, готовится протестировать модифицированный Boeing 747 "Космическая девушка". Он будет использоваться для доставки небольших ракет на высоту около 10 000 метров, откуда они будут стартовать на орбиту Земли, сообщает Popular Mechanics.

Для этого в течение последних 16 месяцев самолёт подвергался модификации. У него удалили всё лишнее внутри салона и дополнительно усилили левое крыло, где будет находиться крепление для ракеты. Специально для воздушного старта были разработаны ракеты LauncherOne, способные доставить на низкую околоземную орбиту около 1000 килограммов полезного груза.

Пилон, который будет удерживать ракеты, в настоящее время находится в процессе финальной сборки на производстве в Лонг-Бич, и Virgin планирует установить это крепление на крыло между фюзеляжем и ближним к фюзеляжу левым двигателем. В ближайшее время самолёт начнёт проходить лётные испытания и будет сертифицирован.

Лётные испытания будут проводиться в несколько этапов. Первая "космическая девушка" взлетит без крепления и ракеты, затем состоятся полёты с пилоном и макетом ракеты, затем макет будет наполнен водой — для итоговых испытаний. Точная дата завершения испытаний и первого старта пока не названа, но в компании уверены, что им удастся пройти все тесты за четыре месяца.

В итоге Virgin Orbit надеется добиться стоимости запуска около 10 миллионов долларов. Если это получится, компания станет первой в мире реализовавшей коммерческий воздушный старт.