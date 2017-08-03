Экспериментальный вертолёт S-97 Raider совершил жёсткую посадку

Американский разведывательный вертолёт компании Lockheed Martin совершил жёсткую посадку во время испытательного полёта.

Американский экспериментальный вертолёт Sikorsky S-97 Raider в среду утром во время лётных испытаний совершил жёсткую посадку. Согласно заявлениям пресс-секретаря компании Lockheed Martin, занимающейся испытаниями вертолёта, оба члена экипажа не получили повреждений, сообщает Defense News

Newest S-97 Raider helicopter makes hard landing in Palm Beachhttps://t.co/oV2f3JiSKY pic.twitter.com/XRxOOTcmXs — Defence blog (@Defence_blog) 3 августа 2017 г.

Компания не ответила на запросы о степени повреждения вертолёта или о том, что могло привести к жёсткой посадке. В настоящее время ведётся расследование случившегося.

Данный вертолёт разрабатывался как замена общевойскового вертолёта OH-58 Kiowa Scout, однако из-за затянувшихся испытаний эта роль была предложена AH-64 Apache — до момента окончания тестовых полётов.

S-97 Raider — это разведывательный вертолёт американской компании Sikorsky Aircraft, построенный по соосной схеме с толкающим винтом в хвостовой части. Его разрабатывают на базе экспериментального X2, максимальная скорость составляет 407 километров в час. На его базе предлагается сделать штурмовой и десантный варианты.

По сравнению с другими лёгкими военными вертолётами, у Sikorsky S-97 Raider увеличились манёвренность, выносливость и способность работать на больших высотах. Как ожидается, S-97 значительно уменьшит радиус поворота и уровень шума при значительном увеличении полезной нагрузки.