Древние греки оказались мигрантами с Востока

И древние, и современные эллины происходят от одной и той же группы — мигрантов из Малой Азии, а также с Кавказа и из Ирана...

Международная группа исследователей изучила геномы 19 древних жителей континентальной Греции времён микенской цивилизации (XVI–XI века до н. э.,), современных им представителей минойской цивилизации (XVI–XI века до н. э.,), с которой микенцы враждовали, а также жителей Малой Азии. Затем эти данные сравнили с геномами двух с половиной тысяч современных людей из разных частей мира. Оказалось, что большинство предков и минойцев, и микенцев пришли из Малой Азии, а небольшая часть — через евразийские степи, возможно, с Кавказа или из Ирана. Соответствующая статья опубликована в Nature.

Примерно три четверти генов минойцев и микенцев неотличимы от генов современных им жителей Малой Азии. Авторы полагают, что это следы ранней колонизации первыми земледельцами — неолитическими фермерами из Малой Азии — прилегающей к их региону части Европы. Меньшая часть, не более четверти, имеет гены людей, живших в древности и живущих сегодня на Кавказе и в Иране. Авторы считают, что они могли прийти в регион в ходе военного вторжения из причерноморских степей. Среди микенцев этих генов несколько больше, чем среди минойцев.

Работа пыталась сравнивать геном популяций в целом, в то время как по ним часто бывает трудно проследить миграционные пути древних этносов. В ту пору даже во время масштабных миграций и войн женщины из числа местного населения, как правило, не уничтожались, а брались в плен или в жёны. Так гены завоёванных популяций могли сохраниться, даже если почти все местные мужчины были перебиты в ходе вторжения. Авторы отмечают, что если анализировать только Y-хромосомные гаплогруппы (они передаются строго по мужской линии), то четверо из пяти изученных ими древних мужчин микенской и минойской цивилизаций, равно как и из Малой Азии, принадлежат к гаплогруппе J. До бронзового века она отсутствовала в регионе, зато была распространена на Кавказе и в Иране. По всей видимости, эти мужчины были потомками завоевателей, происходящих из этих регионов.

Гаплогруппа J происходит от некоего мужчины, скорее всего, жившего на Сокотре (там чаще всего встречается базовая немодифицированная форма этой гаплогруппы). Она доминирует среди мужчин Кавказа, Аравии, а также части регионов Эфиопии. В Эфиопии, по данным более раннего исследования, эта гаплогруппа доминирует среди бегунов. 43 процента местных марафонцев — её носители, в то время как среди населения в целом их лишь 25 процентов.