Лайнер рисует в небе самолёт размером с Америку

Во время продолжительных испытаний двигателей авиалайнер Boeing-787 Dreamliner нарисовал огромный самолёт размером с Америку.

Во время проведения 18-часового испытания двигателей пилоты американского лайнера Boeing-787 решили немного развлечься и порисовать. Самолёт летит через всю Америку, рисуя контур гигантского Boeing-787 Dreamliner, сообщает Techcrunch.

В настоящее время контур почти завершён. Финальной частью полёта можно полюбоваться на специальном сайте. Всего же фигура лайнера захватит 17 штатов и будет иметь в длину 25 372 километра.

Данные испытания специально подобраны так, чтобы быть длиннее любого коммерческого маршрута, а также для того, чтобы была возможность проверить работу двигателей в рабочем режиме в течение максимально продолжительного времени. Самый же протяжённый коммерческий маршрут (более 14 500 километров) проходит из Дохи (Катар) до Окленда (Новая Зеландия), самолёт преодолевает это расстояние почти за 16 часов.