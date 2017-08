Ледники делают Землю теплее

Хотя лёд и отражает солнечное излучение в космос и остужает планету, в долговременном плане именно ледники способствуют её "размораживанию".

Исследователи из Германии и США установили, что вода, стекающая с ледников под лучами Солнца, меняет состав земных морей и океанов, заставляя их выделять СО2 в атмосферу. Со временем углекислого газа накапливается так много, что его парниковый эффект ведёт к таянию ледников. Затем СО2 опять снижается и начинается новое оледенение, запускающее очередной климатический цикл. Соответствующая статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы новой работы сравнили состав рек, собирающих воду с территорий, покрытых ледниками, с составом вод рек, текущих в нормальных условиях. Оказалось, что "ледниковые" воды часто несут с собой растворённые сульфиды. Попадая в море, они повышают его щёлочность. Количество углекислого газа, который может находиться в воде, чья щёлочность повышена, меньше, чем в воде с нормальной щёлочностью. То есть ледники буквально "выдавливают" углекислый газ из океана в атмосферу.

По расчётам исследователей, за 10 миллионов лет в ходе оледенения значимых масштабов ледники могут поднять уровень углекислого газа в атмосфере на 25 частей на миллион. Хотя человек сейчас поднимает его содержание куда активнее (на 25 частей на миллион за 25 лет), в прошлом Земли, когда искусственных выбросов СО2 не было, ледники могли играть роль ключевого стабилизатора температур. 25 частей на миллион делают грядущее наступление ледников практически невозможным. Дальнейший рост щёлочности морских вод будет повышать содержание парникового газа в атмосфере до ещё более значимых уровней, ведя к таянию льдов.

Учёные отмечают, что такое влияние ледников с высокой долей вероятности вывело Землю из серьёзных длительных оледенений докембрийского периода, в первую очередь — в эпоху вымирания эдиакарской биоты более 600 миллионов лет назад, когда льды достигали экватора.