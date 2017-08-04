Япония испытала новейшую противокорабельную ракету (видео)

Министерство обороны Японии показало видео запуска противокорабельной ракеты последнего поколения

Министерство обороны Японии разместило на сайте Youtube видео с испытаниями новейшей сверхзвуковой противокорабельной ракеты. Ракета XASM-3 была запущена с самолета и успешно прошла испытание, сообщает flot.com

ракета разрабатывается компанией Mitsubishi Heavy Industries на замену предыдущим поколениям ASM-1 и ASM-2. Индекс X в ее названии как раз и обозначает экспериментальный образец, после принятия на вооружение она получит следуюхий по порядку номер ASM-3. Параллелльно проводятся испытания и корабельной версии ракеты XSSM.

Ракета предназначена для поражения кораблей противника, и предположительно будет преодолевать противоракетную оборону врага за счет своей высокой скорости, более чем 3 Маха (скорости звука). Принято считать, что ракеты летящие на скорости до 1 Маха, дозвуковые, от 1 до 5 Махов сверхзвуковы, более 5 — гиперзвуковые.

Ракета по дистанции до корабля противникак несколько раз меняет высоту полета над морем, последние несколько километров она снижается на минимально возможную высоту для усложнения ее обнаружения и уничтожения. Кроме того, попадание в цель на уровне ватерлинии с большей вероятностью приведет к затоплению корабля.

Японцы разрабатывают эту ракету с прицелом на неспокойную обстановку в Южно-китайском море. Военно-морские силы КНР становятся все сильнее, что вызывает в стране восходящего солнца нешуточные опасения.