Второй человек на Луне: Чтобы попасть на Марс, NASA надо урезать аппетиты

По его словам, агентству следует отказаться от МКС и начать сотрудничество с КНР; их общей целью должны стать пилотируемые полёты на Марс.

Базз Олдрин, высадившийся на Луну в 1960-е, написал колонку для The Hiil, обращённую к американским властям и призывающую резко ужесточить бюджетную дисциплину для NASA и заставить агентство прекратить тратить деньги на неэффективные программы, такие как разрабатываемый организацией космический корабль Orion и ракета-носитель Space Launch System.

Астронавт утверждает, что в том виде, в котором этот космический корабль и ракета создаются сейчас, они будут вредить американскому космосу, а не помогать ему. Оба проекта буквально съедят весь бюджет NASA до последнего кусочка. Расходы на их реализацию "должны быть уменьшены, иначе мы не сможем попасть ни в одно место, где уже не были бы". Олдрин имеет в виду то, что нынешняя космическая программа NASA предусматривает, что новый корабль и ракета полетят не дальше Луны, где США уже почти полвека назад неоднократно высаживались. По его мнению, следующей целью должен быть Марс, а возврат к Луне может быть лишь промежуточным этапом на этом пути.

Как он пояснил в комментариях прессе, нет нужды сворачивать доводку Orion и SLS (общая стоимость программ оценивается в 40 миллиардов долларов), однако, несомненно, нужно урезать их бюджеты. Кроме того, NASA надо свернуть своё участие в МКС, что сэкономит агентству 3–4 миллиарда долларов в год. Их также можно будет пустить на более дальние космические полёты. Он также против озвученных планов NASA по созданию базы на окололунной орбите — это будет лишь более дорогой в снабжении вариант МКС. Более рационально, по его словам, создать базу на самой Луне, которая делала бы из местного водного льда ракетное топливо и стала бы заправочной станцией на пути к Марсу.