Дом Илона Маска сделали "подопытным кроликом"

Он и другие менеджеры компании станут первыми "подопытными", на домах которых протестируют новые продукты перед тем, как предложить их обычным потребителям.

Как утверждается в коммюнике для акционеров компании, она начала установку её нового продукта — Solar Roof ("солнечная крыша") с домов собственных топ-менеджеров. Как подтвердил Илон Маск, речь идёт в том числе и о нём и его заместителях. Установка ведется параллельно с поставкой накопителя энергии Powerwall на 13,5 киловатт-часов, что позволяет домам быть энергонезависимыми. О происходящем пишет Electrek.

На данный момент речь идёт о тестовой установке — солнечные батареи для Solar Roof, на вид неотличимые от обычной черепицы, пока делают лишь малой серией, и очередь из заказавших на установку уже растянулась на 2018 год. Массовый выпуск таких "солнечных крыш" начнётся лишь с конца этого года, после запуска Гигабфрики-2, специализирующей на их производстве, в штате Нью-Йорк.

Квадратный метр такой крыши стоит 240 долларов за квадратный метр — включая установку и усиление подстилающего крышу слоя. Это дороже обычных решений и равно стоимости черепичных крыши в США. В то же время производитель подчёркивает, что их крыша прочнее, в силу покрытия из особым образом закалённого стекла, устойчивого к любому граду. Компания подчеркивает, что дает пожизненную гарантию на механическую целостность такой крыши.

Новый шаг Tesla по вступлению на рынок солнечных батарей ряд наблюдателей подвергает критике. По их мнению, компания чересчур разбрасывается. Она еще на закончила развертывание производства до полной мощности на Гигафабрике-1 на юге США, и уже строит вторую, на севере. Параллельно заявлено о строительстве третьей Гигафабрики в Германии (для выпуска литиевых батарей). В следующем году намечено начало строительства еще одной Гигафабрики в Китае, аналогичные переговоры идут в Индии. В 2018 же году производитель хочет добиться выпуска 10 000 машин в неделю.

Успеть сразу по всему этим направлением будет очень непросто для компании, у которой пять лет назад вообще не было своих производственных мощностей. В последние десятилетия такую скорость расширения массового производства вообще никому не удавалось продемонстрировать. Многие эксперты сходятся на том, что Tesla чересчур торопиться захватывать новые рынки, что может привести к срывам сроков по ряду её проектов.