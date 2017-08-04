Tesla впервые проехала больше тысячи километров на одной зарядке

Рекорд был поставлен, по всей видимости, на нетипичной низкой скорости, но даже с учётом этого речь идёт о рекордной величине для серийного электромобиля.

Итальянская группа владельцев Tesla ответила на недавний твит Илона Маска, посчитавшего, что на шинах пониженного трения Tesla Model S 100D сможет проехать более тысячи километров. Они проверили это предположение и проехали 1078 километров на одной зарядке. Рекорд был поставлен в нетипичных условиях и, видимо, со сменным водителем. поскольку потребовал более чем суток пути. На сегодня это наивысшее достижение для всех существующих серийных электромобилей. О происходящем пишет Electrek.

Обычная дальность пробега полноприводной Model S 100D — 539 километров по стандартному циклу ЕPA. Однако он служит для определения пробега в реальных условиях и включает половину пробега в симулируемых "пробках" и половину пробега на симулируемой трассе со светофорами. Поэтому в оптимальных условиях (по автомагистралям и без остановок) машина может проехать больше. В данном случае на ней удалось преодолеть 1078 километров. Впрочем, сообщается, что она проехала лишь 77 километров за последние два часа, то есть скорость в пути была близка к 38–39 километрам в час. Это очень низкая скорость для трассы, то есть к реалистичным результатам такой рекорд не отнести. Общее время в пути должно было составить примерно 29 часов.

За счёт малой скорости и соответствующего низкого сопротивления воздуха и сопротивления качению средний расход энергии составил всего лишь 9,1 киловатт-часа на 100 километров. Это очень хорошо для машины весом заметно больше двух тонн. Обычный расход по циклу EPА у данного электромобиля — порядка 20 киловатт-час на 100 километров. Как недавно стало известно из случайной утечки, у более лёгкой (1600 килограмм) Tesla Model 3 эта цифра по циклу EPA — 14,7 киловатт-часа.

В пересчёте на потраченные джоули эти цифры намного ниже, чем у автомобилей с ДВС, поскольку электромобили используют регенеративное торможение. Это значит, что для сброса скорости (если торможение не экстренное) используется электромотор, работающий не на вращение, а на генерацию энергии. При этом энергия движения машины запасается обратно в аккумуляторе, а не тратится на нагрев и износ тормозов и шин. Из-за торможения двигателем, более эффективного, чем на машинах с ДВС, вероятность заноса на типичном электромобиле заметно ниже, чем у обычного авто.