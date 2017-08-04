Учёные зафиксировали огромный шторм на Нептуне

Порывы ветра в эпицентре огромного вихря могут достигать скорости 1600 километров в час.

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли заявили о том, что размеры огромного вихря составляют не менее 9000 километров в длину и охватывают 30 градусов по широте и долготе.

Формирование огромных вихрей в атмосфере Нептуна долгие годы не даёт покоя сотням учёных. Непредсказуемость атмосферы планеты ранее объяснили сложным химическим составом — по мнению американских исследователей, это частично объясняет тот факт, что ураганы на ледяной, отдалённой от Солнца планете бушуют практически постоянно.

Первое такое формирование — Большое тёмное пятно (или GDS-89) — было обнаружено в атмосфере Нептуна ещё в 1989 году космическим аппаратом "Вояджер-2". Тогда размеры вихревого образования оценивались примерно в 13000×6600 километров. Пятно "исчезло" само собой в 1994 году.