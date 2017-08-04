Новый вид бронированных динозавров носил камуфляж

Бореалопельты были усыпаны шипами и имели крайне прочную "броню", однако и это не помогало справиться с внушительными хищниками той эпохи.

Канадские палеонтологи описали новый вид динозавра Borealopelta markmitchelli. Бореалопельта означает "северный щит" и отражает крайне прочную броню существа. Вторая часть названия дана в честь Марка Митчелла, человека, очищавшего останки от песка на протяжении нескольких лет, крайне осторожно, чтобы не повредить их. Они исключительно хорошо сохранились, потому что были найдены в битуминозных песках. Динозавр, по всей видимости, попал туда потому, что утонул в море. Высокая сохранность помогла найти следы камуфляжной окраски — спина животного была покрыта красно-коричневыми пятнами, маскировавшими его в тогдашней растительности. Соответствующая статья опубликована в Current Biology.

Останки динозавра, отнесенного к семейству нодозаврид, сохранили необычайно много следов мягких тканей. Длина существа с хвостом (не сохранился полностью) могла достигать 5,5 метров, а масса — превышать1 300 килограммов. С помощью масс-спектрометрии в покровах спины удалось найти органические молекулы, образующиеся при распаде меланина (пигмент, типичный и для сегодняшних птиц). Датировка находки показала древность в 110 миллионов лет. Меланин присутствовал в разных участках спины в разной концентрации, что и позволило ученым выдвинуть предложение о пятнистом камуфляже.

Вдобавок к этому динозавр имел крайне прочные костные пластины на спине, усыпанные шипами. Сочетание камуфляжа и серьёзных средств пассивной защиты авторы работы называют необычным для существа таких размеров. Крупные травоядные — а бореалопельта судя по зубам был травоядным динозавром — сегодня обходятся без камуфляжа, отмечают они. Эти особенности учёные относят на счёт очень крупных хищников, живших в этом районе 110 миллионов лет назад. В частности, арконтозавры по массе превышали 6 тонн, то есть были намного крупнее своих потенциальных жертв-бореалопельт,

Следует отметить, что выводы авторов не универсальны. Современные зубры имеют массу часто даже больше 1 300 килограмм, но при этом имеют рога, и камуфляжную, хотя и однотонную окраску. То есть сами по себе размеры более крупные, чем у хищников ещё не гарантируют неуязвимости. Если плотоядные в этом районе охотятся стаями (как волки, жившие рядом с зубрами), или за детенышами, то маскировочный окрас все же имеет смысл.

Современные слоны и носороги не атакуются хищниками как раз потому, что оснащены мощными средствами нападения — бивнями и рогом. Кроме того, слоны живут стадами, и агрессивно отгоняют хищников от мест, где могут находиться слонята. Очевидно, камуфляж им не очень нужен. В то же время бореалопельты вряд ли были стадными (среди динозавров пока не установлено формирование истинных стад), что делало их маскировку оправданной.