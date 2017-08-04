Возникновение людей назвали случайным

Более ранняя гипотеза, по которой появление людей было вызвано изменениями климата, оказалась недостаточно обоснованной.

Эндрю Барр (Andrew Barr) из Университета Джорджа Вашингтона (США) провёл моделирование, показавшее, что традиционный взгляд на возникновение рода Homo не основан на известных фактах. Всплески видообразования, вроде того, который привёл к этому событию, оказались случайно распределёнными во времени. Соответствующая статья опубликована в Paleobiology.

В настоящее время считается, что возникновение людей (рода Homo), случилось 2–3 миллиона лет назад в силу изменений климата. В это время в Африке возник и ряд других принципиально новых видов. Причиной этого долго называли резкое похолодание на планете. Хотя оно слабо затронуло Африку, более холодный климат на Земле ведёт к снижению количества осадков. Поэтому Восточная Африка, где найдены первые останки людей, после похолодания из лесистой местности преобразилась в саванну. Предполагалось, что в саванне за малочисленностью деревьев первые люди отошли от лазания по ним и стали больше полагаться на прямохождение.

Чтобы выяснить, так это или нет, Барр построил модель, проверяющую нулевую гипотезу. Нулевой гипотезой называют ту, в которой предполагается отсутствие проверяемой взаимосвязи между исследуемыми переменными. В данном случае переменными выступили стабильность климата в Восточной Африке и скорость образования в ней новых видов. В модель были введены все известные нам данные о появлении новых видов в Африке за последние миллионы лет. Затем в её рамках была запущена симуляция процессов видообразования без изменений климата.

Как оказалось, несмотря на отсутствие изменений в физико-географических условиях, скорость образования новых видов в модели заметно менялась случайным образом — так же как это происходило в другие периоды видообразования. В природе это происходит потому, что случайно появляющиеся виды либо вызывали сильную перестройку экосистем вокруг них (особо удачливые виды хищников, например псовые, вышедшие из Северной Америки), либо не добивались слишком больших успехов и не перестраивали биоценозы, в которых проживали.

Барр приходит к выводу, что никакой аномально высокой скорости образовании новых видов в Африке 2–3 миллиона лет назад не было, то есть появление человека не было вызвано неким экстраординарным всплеском видообразования, обусловленным изменениями окружающей среды. В случае если его модель выдержит проверку со стороны других исследователей, это поставит перед антропологией серьёзный вопрос. Если появление человека было случайным, то не вполне ясно, почему эта случайность имела место лишь спустя десятки миллионов лет после появления приматов.