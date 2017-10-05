B-52 простоят на вооружении США 85 лет

Предполагается, что после модернизации основные стратегические бомбардировщики Америки смогут прослужить до 2040 года.

Военно-воздушные силы США продолжают глобальную модернизацию бомбардировочного парка. В том числе модернизации подвергнутся основные стратегические бомбардировщики Соединённых Штатов — легендарные B-52, стоящие на вооружении с далёкого 1955 года, сообщает National Interest.

Все 76 остающихся в строю бомбардировщиков будут в ближайшее время оснащены цифровыми каналами передачи данных, дисплеями с цифровыми картами, авионикой следующего поколения, новыми радиостанциями, и они смогут нести больше вооружения. Кроме этого у бомбардировщиков, созданных ещё во времена войны во Вьетнаме, появится возможность нести новое высокотехнологичное оружие.

Считается, что после окончания модернизации бомбардировщики смогут оставаться на вооружении до 2040 года, то есть более 85 лет, это беспрецедентный срок. В настоящее время на восьми самолётах уже произведена модернизация Combat Network Communication Technology, или CONECT, включающая в себя усовершенствование радио, электроники и технологии передачи данных, которая среди прочего позволяет экипажам самолётов передавать задания миссии и данные о целях непосредственно на самолёты, подключённые к этой системе, во время полёта.

Стоит отметить, что в российской стратегической авиации также продолжает службу после модернизации стратегический бомбардировщик Ту-95. Его первый полёт состоялся в 1952 году, а на вооружение он был принят в 1955-м.