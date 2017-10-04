Google запустит сервис коммерческих роботакси в ближайшие месяцы

Вначале их услуги будут предоставляться только в Финиксе, столице штата Аризона, но затем их планируют распространить и в других регионах США.

Согласно сообщению двух анонимных источников, близких к корпорации Google, компания Waymo — подразделение Google, занимающееся беспилотными автомобилями, — намерена запустить коммерческое такси без водителей-людей уже осенью 2017 года. Об этом пишет The Information.

По сообщениям источников, Ларри Пейдж, один из сооснователей Google и глава материнской структуры корпорации Alphabet, нажимал на руководство Waymo с запуском коммерческих роботакси ещё осенью 2016 года, но тогда делу помешал срыв сделки с Ford. Эта компания должна была поставлять машины, на которые Waymo ставит сенсоры и системы беспилотного вождения. После срыва сделки Waymo переориентировалась на минивэны Chrysler Pacifica Hybrid.

Для запуска роботакси выбрана столица штата Аризона — Финикс. Причина этого в ультралиберальном законодательстве штата, позволяющем ездить в нём беспилотным авто. Именно здесь подразделения Google и отрабатывали свою технологию самоуправляющихся машин. Поэтому Финикс подробно картографирован лидарами, что облегчает роботакси навигацию по улицам. В случае затруднения беспилотного автомобиля в принятии решения в спорной ситуации он будет обращаться к удалённому оператору. Waymo нацелена на рынок такси потому, что эта компания применяет на своих беспилотных авто дорогие лидары. Они легко окупятся в такси с их большим пробегом, но их будет тяжелее внедрить на рынок личных автомобилей.

На конец 2017 года наметила начало внедрения полнофункциональных беспилотных систем и компания Tesla. Она проведёт автопробег группы Model 3 от тихоокеанского до атлантического побережья США, причём в таком режиме, когда люди в машине не будут трогать органы управления на протяжении всей поездки (после выбора конечной точки через встроенный навигатор).