Учёные объяснили неаккуратность московских водителей кошачьим паразитом

Москвичи с хроническим токсоплазмозом чаще устраивают автомобильные аварии из-за симптомов своего заболевания — медленной реакции и сниженной концентрации внимания.

Медики из России выяснили, что в Москве водители с хроническим токсоплазмозом устраивают аварии почти в два раза чаще, чем не инфицированные токсоплазмой. Причина — в характере воздействия этого паразита на организм. Он меняет поведение заражённого, ослабляя его бдительность и замедляя реакцию. Соответствующая статья опубликована в PLoS ONE.

Исследование проводили на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Московского городского НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Медики отобрали 100 водителей — пациентов НИИ им. Склифосовского, пострадавших в результате ДТП, спровоцированных ими самими, и провели серологический анализ крови. Среди них встречаемость токсоплазмы составила 45 процентов. В контрольной группе из 152 водителей — пациентов поликлиники Первого МГМУ, проходивших обычный медосмотр, токсоплазму обнаружили только у 39 человек (25,66 процента).

Такие цифры означают, что водители с токсоплазмозом чаще устраивают аварии. Авторы работы считают, что дело в воздействии возбудителя заболевания на нервную систему. Он проникает в нервные клетки и изменяет интенсивность выделения дофамина — нейромедиатора, играющего важную роль в проявлении эмоций и управлении движениями.

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) — это паразитическое простейшее, поражающее людей, кошек, грызунов и других млекопитающих. Для людей со здоровой иммунной системой оно не представляет угрозы для жизни, однако для ВИЧ-положительных пациентов и беременных токсоплазма опасна. Известно, что этот паразит влияет на поведение инфицированных видов, снижая их осторожность и скорость реакции. Например, мыши с токсоплазмозом не боятся кошек, поэтому последние часто ловят их и тоже заражаются.

Инфицированные токсоплазмой люди испытывают тягу к кошкам и иногда "коллекционируют" их, собирая дома десятки животных. Это способствует перекрёстному заражению паразитом. Одна из знаменитых жертв токсоплазмоза — британский художник Луис Уэйн. Он держал множество кошек, рисовал почти исключительно их, а в конце жизни у него развилась шизофрения. Считается, что психическое заболевание Уэйна спровоцировал именно токсоплазмоз.