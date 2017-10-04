Ученые: Вейпы увеличат продолжительность жизни курильщиков

Учёные считают, что отказ от табака и переход на вапорайзеры значительно увеличит продолжительность жизни курящих людей.

Согласно докладу исследователей из медицинского центра Университета Джорджтауна, переход на электронные сигареты может положительно сказаться на продолжительности жизни курильщиков, сообщает EurekAler!. По данным исследователей, после перехода на электронные сигареты 6,6 миллиона курильщиков имеют неплохие шансы дожить до возраста в 86,7 года.

Учёные отмечают, что помимо исследований и популяризации данных о вреде табачных изделий можно спланировать и внедрить стратегию поощрения перехода с традиционных сигарет на электронные. Эти методы, по мнению учёных, включают в себя повышение акцизов, запрет на курение в общественных местах, широкомасштабные кампании в средствах массовой информации, специальные программы лечения табачной зависимости и многое другое.