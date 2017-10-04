Марсианские "троянцы" были унесены с планеты ударами астероидов

Группа астероидов, делящих с Марсом его орбиту, на самом деле является кусками той же четвёртой планеты, некогда вырванными из её поверхности мощнейшими столкновениями.

Астрономы из Германии, Израиля и Франции изучили спектры поверхности двух троянских астероидов Марса и пришли к выводу, что они не сходны с теми, что имеют астероиды Солнечной системы в целом. Судя по их составу, они идентичны породам с марсианской поверхности. Авторы полагают, что эти тела были выбиты во время ударных столкновений, образовавших многочисленные следы на четвёртой планете. Текст соответствующей работы доступен на сервере препринтов Корнелльского университета.

Авторы работы представили новые наблюдения поверхности троянских астероидов Марса 311999 2007 NS2 и 385250 2001 DH47 в ближнем инфракрасном диапазоне. Как видно из новых данных, поверхность их сложена породами, богатыми оливином, также как и у ранее обнаруженного троянского астероида Эврика. Как отмечают исследователи, оливин нехарактерен для поверхности астероидов. Зато такой материал часто встречается в мантии планет. Сходное с марсианскими "троянцами" количество оливина есть в марсианских поверхностных породах и метеоритах, упавших на Землю и по изотопному анализу показавших марсианское происхождение.

Астрономы предполагают, что эти астероиды возникли не менее миллиарда лет назад. Именно таков оценочный возраст Эврики. Чтобы выбить такие тела — их типичный диаметр превышает километр — на Марс должно было упасть тело больших размеров, не менее сотен километров в диаметре. Подобное событие должно было расплавить значительную часть его поверхности на длительное время.

Марс, как и Земля, находится во внутренней части Солнечной системы. Если на него могло упасть нечто подобное, не исключён вариант аналогичного события и для Земли.