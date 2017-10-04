Израильские военные испытали дрон-эвакуатор

Он может не только увезти раненых с поля боя, но и доставить боеприпасы на передовую.

Израильская оборонная компания Israel Aerospace Industries испытала новый беспилотный летательный аппарат, сделанный в интересах Министерства обороны Израиля. Это летательный аппарат вертолётного типа, способный обеспечивать боеприпасами бойцов на передовой и даже организовывать эвакуацию раненых с поля боя, сообщает Defense Aerospace.

Одна из важнейших проблем при получении ранений во время военных действий — в кратчайшие сроки доставить раненого в госпиталь, где ему будет оказана помощь. Для облегчения и ускорения процесса израильские конструкторы разработали проект беспилотного эвакуатора.

Israel Aerospace Industries unveils Air Hopper drone to evacuate soldiers https://t.co/deeVf3RSmn pic.twitter.com/x4YBdGJSAE — TINUKU (@TheTinuku) 3 октября 2017 г.

Это вертолёт, способный поднять и перенести по воздуху до 180 килограммов полезной нагрузки. С ней он может развивать скорость до 120 километров в час и поддерживать её в течение двух часов. Силовая установка вертолёта работает на обычном бензине, что упрощает и удешевляет его использование.

Кроме эвакуации раненых при помощи такого беспилотника можно доставлять боеприпасы на линию фронта, не рискуя жизнями пилотов. Испытания были признаны успешными. По мнению израильских военных, аппарат справился и с эвакуацией раненых, и с доставкой боеприпасов.